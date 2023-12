L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana, partendo da una riflessione su Bonaventura: "A Roma non ha fatto una buona partita. Si è visto che è uscito borbottando, evidentemente non era d’accordo. Però quando si arriva a una certa età, bisogna capire che le gambe non sempre seguono la testa. Si inizia a sentire una certa differenza, è normale e chiaro perdere qualcosina”.

Sulla possibilità ‘biscotto’ contro il Ferencvaros: “Stasera in Champions c’è una situazione similissima, con Dortmund e PSG a cui basta il pareggio. Ci vuole la provocazione giusta per capire chi hai di fronte, Stankovic è stato chiaro. Domani la metteranno sul piano della forza fisica, ma la Fiorentina ha talmente tanta qualità in più che può prevalere. In ogni caso dovrà stare concentrata fin da subito, non ti puoi permettere di rallentare”.

Su Ranieri e sulle parole a Paredes: “Questa è personalità. La Roma ha cercato di buttarla sui nervi alla fine, ha tirato fuori gli attributi di fronte a un calciatore importante, che ha vinto tanto”.