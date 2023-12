Jacobelli: "La classifica conferma il grande lavoro di Italiano. Prendersi il primo posto in Conference significa investire le energie in campionato e..."

Sul momento della Fiorentina è intervenuto anche il giornalista Xavier Jacobelli, ripartendo dall'ultima di campionato: “Sotto l'aspetto del gioco, a Roma la Viola ha offerto un'altra prestazione convincente. Italiano sta confermando il suo lavoro, la classifica lo dimostra. Interessante ricordare come, al termine della stagione, l'Italia può avere cinque squadre in Champions League. Domani c'è la grande possibilità di archiviare la pratica Conference, con attenzione da riporre in campionato per più mesi arricchendo la classifica”.

Sulla sfida di domani: “La competizione già è abbordabile, la Fiorentina non può lasciarsi sfuggire la grande occasione di prendersi il primo posto e riporre le energie su tutti gli altri fronti. La stagione presenta ottime opportunità”.

Sulle difficoltà: “Sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno. Con Italiano questo organico ha fatto passi da gigante. Una nota di merito va a Bonaventura, seriamente candidato a partecipare agli Europei. Anche Gonzalez da un gran contributo”.