L'operazione rilancio è fallita: il ritorno alla Fiorentina è praticamente servito

Nel corso dell'ultimo mercato estivo, Lucas Beltran ha scelto di andare a Valencia per cercare di affermarsi in Europa.

Zero reti

I dati però sono incontrovertibili: siamo arrivati ad inizio dicembre e l'attaccante di proprietà della Fiorentina ha segnato la bellezza di…zero reti! E questo nonostante le 11 presenze già collezionate con la sua nuova maglia (diverse da titolare, specialmente nell'ultimo periodo).

Rilancio fallito

L'operazione rilancio, fino a questo momento può dirsi fallita. Il Valencia non ha né un obbligo, né un semplice diritto di riscatto a corredo del suo prestito. E' molto difficile per non dire impossibile che lo tenga al termine di questa stagione.