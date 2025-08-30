Con Nicolussi Caviglia scatta l'operazione doppio play: una mossa per 'salvare' Fagioli. Dentro l'ottavo tassello ma non sarà l'ultimo
Nicolussi Caviglia arrivato al Viola Park. (da Instagram: @acffiorentina)
Il ruolo che ha fatto più discutere in questo avvio di stagione è stato sicuramente quello di Nicolò Fagioli, in cerca di un'identità definitiva e di compiti in campo che possano esaltarne maggiormente le qualità.
Regia condivisa
E allora ecco l'arrivo di Nicolussi Caviglia che, secondo La Gazzetta dello Sport, avvierà l'operazione doppio play, non perché la Fiorentina debba giocare a due ma semplicemente perché la regia sarà condivisa, magari in un 3-5-2.
In arrivo anche Lamptey
La mossa Nicolussi servirà infatti a liberare Fagioli, più mezz'ala di costruzione che vero e proprio regista. L'aostano è l'ottavo tassello inserito in rosa dalla Fiorentina ma non sarà l'ultimo, vista la vicina conclusione anche dell'affare Lamptey.
