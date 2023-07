Una buona notizia per i tifosi viola: ecco dove verrà trasmessa l'amichevole contro la Stella Rossa

Un'ottima notizia per i tifosi della Fiorentina. Tramite i propri canali la società viola ha fatto sapere che l'amichevole contro la Stella Rossa, in programma stasera alle ore 20 a Belgrado, verrà tramessa sul sito ufficiale della Fiorentina.

La partita, per completezza di informazione, sarà visibile solo dall'Italia. Tutti i tifosi viola a Firenze o in giro per il Paese, dunque, potranno assistere al match semplicemente aprendo il sito ufficiale della Fiorentina.