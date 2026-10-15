Pruzzo: "Paratici ha speso tanto ma senza risultati. Vanoli non ha ancora messo in piedi una Fiorentina con una logica"

A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo, che si è espresso su alcune situazioni di casa Fiorentina, evidenziando non poche perplessità sotto vari aspetti.

‘I giocatori arrivati non hanno portato risultati’

“Le critiche a Paratici? Il mercato di gennaio non è coinciso con l’arrivo di calciatori che hanno dato continuità, già da lì si è cominciato a pensare che ci sia stata troppa fretta di fare determinati acquisti, con calciatori che non hanno avuto nessuna resa, andando ad impattare ulteriormente sul monte ingaggi. Il mercato estivo è stato troppo amplificato, abbinando le spese fatte ai calciatori arrivati le valutazioni dovevano essere diverse. La Fiorentina è una delle società che ha speso di più e finora non ha avuto risultati”.

‘Giocatori talentuosi… ma molto giovani’

“Siamo già a due allenatori, uno ha rinunciato da subito, Vanoli non ha trovato una chiave di lettura per mettere in piedi una squadra che abbia una logica, dopo un mese e mezzo. Ci sono perplessità su calciatori talentuosi ma molto giovani, che per ora sono solo delle ottime prospettive".