L'aneddoto di Zauri: "Ecco cosa combinava Vargas a un nostro compagno prima dell'allenamento"

Ospite del podcast Doppio Passo, l'ex difensore tra le altre della Fiorentina Luciano Zauri ha raccontato un simpatico aneddoto risalente proprio a quando vestiva la maglia viola:

“Lo scherzo di Vargas a Semioli”

"Quando giocavo alla Fiorentina - ha detto - ci cambiavamo nello spogliatoio del Franchi, lo stesso della domenica, e poi col pulmino ci spostavamo ai campini per l'allenamento. Nello spogliatoio c'era una piccola piscina e succedeva spesso che Vargas prendesse Semioli e ce lo buttasse dentro completamente vestito. Il tutto pochi minuti prima dell'allenamento, con il povero Semioli che doveva asciugarsi e cambiarsi in fretta e furia per non arrivare tardi ed evitare la multa".