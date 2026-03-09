UFFICIALE: Martinelli cambia ancora allenatore. Spunta un ex viola per la panchina
Ennesimo cambio in panchina per la Sampdoria. Dopo la cocente sconfitta per 3-0 patita contro il Frosinone, il club ligure avrebbe optato per il secondo esonero stagionale, rifilando il benservito al tandem Gregucci-Foti, in carica dallo scorso ottobre.
Nuovo cambio per il viola Martinelli
Con l'esonero di Angelo Gregucci, il portiere di proprietà della Fiorentina Tommaso Martinelli si appresta a conoscere il terzo allenatore diverso di questa sfortunata annata, che ha visto i blucerchiati navigare fin da subito nei bassifondi della classifica. Per Martinelli, che può contare 7 presenze collezionate fin qui, si tratta della prima esperienza in assoluto in serie cadetta.
Tra i possibili successori un ex Fiorentina
Archiviata la parentesi Gregucci-Foti, in quel di Genova sono appena cominciati i casting per individuare il tecnico che dovrà condurre la squadra a una tranquilla salvezza. In cima alle preferenze del patron Matteo Manfredi ci sarebbe la vecchia conoscenza viola che porta il nome di Giuseppe Iachini, reduce dalla negativa esperienza alla guida del Bari, sempre in Serie B.