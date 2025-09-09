Tra alti e bassi, Nzola rompe un digiuno lungo 3 anni con la maglia della Nazionale, poi viene sostituito all'intervallo

È tempo di pausa Nazionali anche per i giocatori in prestito, ma di proprietà della Fiorentina. Stanotte l'Angola ha battuto la Mauritania per 3-1, e tra i marcatori c'è un giocatore viola.

Il gol che apre l'incontro

Al 17simo è infatti Mbala Nzola che segna il gol dell'1-0 che apre le marcature dell'incontro, poi terminato 3-1 per i padroni di casa. L'attaccante è stato poi sostituito all'intervallo.

Un digiuno interrotto

Per Nzola si tratta del primo gol in Nazionale dal 1° giugno 2022: un digiuno lunghissimo di 3 anni e passa interrotto stasera.