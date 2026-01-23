Si è appena concluso l'anticipo della 22° giornata di Serie A tra Inter e Pisa, con i nerazzurri che hanno vinto una gara rocambolesca per 6-2.

La cronaca della gara

Parte forte il Pisa con Moreo che all'11' segna con il pallonetto dopo un grossolano errore di Sommer. Al 23' arriva la doppietta di Moreo, che di testa su calcio d'angolo spedisce il pallone in porta con Sommer che sbaglia anche in questa circostanza. Al 39' riapre i giochi per i padroni di casa Zielinski su calcio di rigore, e al 41' pareggia Lautaro Martinez su assist di Dimarco subentrato a Luis Henrique sette minuti prima. Poi in pieno recupero di primo tempo Pio Esposito svetta di testa per il gol del 3-2.

Nella ripresa l'Inter dilaga prima con Dimarco che mette a segno il quarto gol dei suoi all'82, e poi con Bonny che all'86' dribbla i diretti marcatori e calcia in porta per il il 5-2. Nel recupero Mkhitaryan sigla il sesto gol da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra guidata da Chivu consolida il primato in classifica andando a quota 52, mentre quella allenata da Gilardino resta in fondo alla classifica a far compagnia al Verona a 14.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 37, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina 17, Lecce 17, Pisa 14, Verona 14.