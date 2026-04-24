Altro che Fiorentina, Mourinho è sulla lista di... Florentino Perez
In queste settimane di toto allenatore impazzito, una suggestione (anche smentita in via ufficiosa dalla Fiorentina) aveva portato addirittura a José Mourinho, tecnico forse uscente del Benfica. Secondo As il tecnico portoghese sarebbe nella lista di Florentino Perez, che deve aprire un nuovo ciclo al Real Madrid la prossima estate.
Chiaro che per il Real, già allenatore dal 2010 al 2013, Mourinho abbia dato disponibilità. C'è inoltre il classico indizio social ed un like di Mbappè ad un post di approfondimento proprio sul tecnico lusitano. Un'opzione che per la Fiorentina non è mai realmente nata, se non a livello di ipotesi particolarmente ottimistica, ma a dispetto dell'interesse delle Merengues non reggerebbe certo la competizione.
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