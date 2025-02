Alessandro Musumeci, scout professionista e gestore della seguitissima pagina Facebook ‘Il Calcio Nordico’, che si occupa di calciatori scandinavi a 360 gradi, ha parlato a Radio Bruno soffermandosi sui due nordici della rosa gigliata.

‘Difficile parlare del riscatto di Gudmundsson adesso, perchè…’

"Di Gudmundsson parlavo già da molto prima del suo arrivo al Genoa in Italia. Prima del suo arrivo lo definivo un calciatore dalla tecnica sopraffina, ma un "mezzo calciatore". È impossibile da inquadrare tatticamente, poi la Serie B a Genova lo ha fatto crescere tantissimo. Alla Fiorentina, che ha ambizioni diverse, non è lo stesso calciatore visto al Genoa, è molto meno libero in campo, al di là degli alibi del processo e dell'infortunio. Adesso è parte di una squadra ma non il "fenomeno", cosa di cui aveva bisogno… e da questo punto di vista la sta soffrendo molto. Credevo fosse un acquisto ben pensato… adesso in certe fasi invece ti lascia quasi in 10 e questo la Fiorentina non può permetterselo. Il riscatto? Difficile parlare oggi di un investimento così importante, da quasi 30 milioni totali. Dipende da come giocheranno i viola in futuro, e se ci sarà o meno Palladino in panchina...".

‘Christensen portiere da YouTube, non avrà futuro a Firenze’

“Non vedo un futuro per Christensen alla Fiorentina. È uno di quei calciatori da Youtube. Magari vedi la parata spettacolare che lo fa finire negli highlights. A Salerno lo vedo perfetto, ha bisogno di una tifoseria calda che lo sostiene. Può fare un errore, in quelle categorie va bene. Alla Fiorentina è meglio un portiere costante, che magari non faccia i miracoli ma neanche delle vere papere. Christensen è un portiere molto bravo tra i pali ma ha tanti limiti su tutto il resto, esce male, respinge male il pallone. Un profilo che è stato spinto dai media nel momento in cui in Danimarca si cercava un portiere dietro al vuoto lasciato da Schmeichel. In viola ero convinto che avrebbe fatto panchina a Terracciano ed è andata così”.