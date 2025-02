A Radio Serie A ha preso la parola il cantante e tifoso viola Marco Masini, che si è concentrato sul momento della squadra gigliata e sulle possibili prossime mosse di Palladino.

‘Ndour mi dà l’idea di essere forte, la Fiorentina ha fatto un grande mercato'

“Palladino era stato bravo ad utilizzare Bove come jolly ma adesso il tecnico viola si deve reinventare. Penso comunque che sia stato fatto un grande mercato. Ndour mi dà l'idea di essere un giocatore molto forte. Ho l'idea che Palladino voglia giocare con la difesa a tre, altrimenti non avrebbe voluto un difensore in più che già sono tanti. Spostando i terzini alti andresti a sfruttare meglio le caratteristiche di Gosens, un po' meno quelle di Dodô, che predilige partire più dal basso”.

‘Gudmundsson un campione, va lasciato libero e deve avere continuità’

"C'è anche l'idea di un modulo ad albero di natale, viste le caratteristiche di certi giocatori offensivi che abbiamo in rosa. Capiremo dove questa squadra potrà arrivare col tempo, adesso Palladino ha un bel lavoro da fare. Gudmundsson lo riscatterei domani mattina. Andrei io stesso a Genova. Credo che sia un grande giocatore, che dev'essere lasciato libero di giocare dove vuole lui. È un campione, merita continuità".