La Fiorentina risorge a Como e si stacca dalle ultime della classe. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Importante vittoria della Fiorentina nel pomeriggio di oggi, che vince 2-1 sul campo del Como.
Apre le danze Fagioli con una bella giocata sullo stretto in area per il primo gol, raddoppia nella ripresa Kean su calcio di rigore. Il Como riapre la gara con l'autogol di Parisi ma resta poi in dieci per l'espulsione di Morata. E alla fine sono i viola a spuntarla sui lariani.
Come cambia la classifica
Con questa vittoria la Fiorentina allenata da Vanoli aggancia il Lecce a 21 punti staccando Pisa e Verona a 15 in fondo alla classifica, il Como guidato da Fabregas resta invece in scia europea
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Milan 53*, Napoli 49, Juventus 46, Roma 46, Como 41*, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.
*Una partita da recuperare