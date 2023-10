Cagni: "Un mese fa Italiano era contestato, ora tutti gli fanno elogi. Oggi si guarda solo ai risultati e mai al lavoro"

Il tecnico Gigi Cagni è intervenuto a TMW Radio parlando del campionato italiano, citando anche la Fiorentina:

"Un mese fa Italiano era contestato, ora è elogiato. Si va sempre sulle montagne russe, guardiamo solo i risultati e mai il lavoro che fa un tecnico. Oggi ci sono pressioni che una volta non c'erano. E poi oggi senza giocatori di personalità è una lotta continua. Se ne vieni fuori, devi essere veramente bravo".

E sul campionato molto aperto ha detto: “Oggi vedo tre squadre davanti, Milan, Inter e Juventus, se a gennaio fa qualcosa d'importante, perché come organico non è adatto per lo Scudetto. Le altre sono tutte da verificare. A parte il Napoli, che ha l'organico ma sta succedendo qualcosa che non piace, con Garcia che ha azzardato troppo in un posto dove si è vinto. Avendo a che fare con giocatori che non hanno personalità, se stravolgi fai male. Non è possibile vedere giocatori che criticano l'allenatore così. Vai nello spogliatoio e lo fai, se hai il coraggio. Non ha senso uscire e contestare l'allenatore, non è giusto”.