L'esperto di calcio di Canal+ Sport, Tomasz Lipiński, intervistato da WP SportoweFakty, ha parlato della sfida di stasera in Conference League tra Fiorentina e Rakow.

“La Fiorentina pensa alla partita con la Cremonese”

“Penso che le possibilità siano più scarse perché vedo il Raków come una squadra potenzialmente più debole dello Jagiellonia sotto molti aspetti - ha detto - I vicecampioni polacchi sperano che la Fiorentina sia ancora più concentrata sulla Serie A rispetto a due settimane fa. Allora sembrava che la squadra italiana stesse voltando pagina, ma è ancora in seria difficoltà. Nessuno nega che siano più interessati alla partita di lunedì contro la Cremonese, una partita decisiva, a dieci giornate dalla fine della stagione”.

“La più grande debolezza della Fiorentina è…”

Poi ha anche sottolineato che “la più grande debolezza della Fiorentina è la sua mentalità. Al momento è una squadra debole, molto insicura del proprio potenziale. Questa è stata costruita con l'intenzione di lottare per qualcosa di più rispetto alla scorsa stagione. Forse anche per le prime quattro. Ci sono alcune somiglianze con il Legia. I giocatori chiave saranno messi in panchina, ma possono entrare e dare una mano nei momenti difficili, come contro lo Jagiellonia. Più la Fiorentina avanza in Conference League, meno si preoccupa di questa competizione, dato che sta lottando per rimanere in Serie A”.