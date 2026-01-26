Comuzzo: "Commisso è stato come un papà per noi. Quando ho perso mia madre è stato il primo a starmi accanto"

Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina prima della celebrazione in ricordo di Rocco Commisso in Duomo a Firenze.

Le parole di Comuzzo

“Oggi è un giorno delicato ed emozionante per noi. Siamo qui a ricordare il nostro presidente Commisso. Una persona che ci è sempre stato accanto, sia quando le cose sono andate bene che, soprattutto, quando sono andate male. Ci ha dato tanto. C'è sempre stato vicino a livello personale. L'abbiamo percepito come un papà che ci ha fatto sentire protetti. Dobbiamo ringraziarlo perché ci ha lasciato il Viola Park, uno dei centri sportivi più belli del mondo. Siamo qui per stringerci intorno alla sua famiglia. Poi toccherà a noi onorarlo e ricordarlo sul campo facendo di più”.

Il suo ricordo

“Da quando è arrivato Commisso ha sempre spinto sui giovani. A me, da quando ero in primavera, mi è sempre stato vicino. Come a me a tutti. Vederci crescere credo sia un orgoglio per lui. Io ho subito un lutto (della madre ndr). Appena tornato a Firenze dopo quel periodo è stato il primo a starmi vicino e a chiedermi come stessi”.

Ai giornalisti presenti

Comuzzo ha parlato anche ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Ricordo Commisso come una persona solare, ti chiedeva sempre come stavi, ti porgeva la mano. Moralmente e umanamente era un grande uomo”.