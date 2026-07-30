Interesse viola per Sancho? L'idea per abbattere i costi dell'ingaggio e l'attesa per la risposta sul futuro

Tra i nomi usciti in ottica Fiorentina per il reparto offensivo, nelle ultime ore è spuntato anche quello di Jadon Sancho, ex Manchester United al momento svincolato.

Tante interessate

Su di lui ci sono diverse squadre, tra cui il Borussia Dortmund, il Besiktas e anche la Fiorentina. Per l'approdo in viola l'ostacolo più grande sarebbe l'ingaggio, con Paratici che starebbe pensando a un contratto lungo per ammortizzarne i costi.

Decisione a breve

Una decisione di Sancho sul suo futuro è attesa a breve, con la Fiorentina che rimane alla finestra, pronta per un colpo che potrebbe infiammare la piazza viola.