Corriere Fiorentino: Palladino supera Aquilani, la rivoluzione in attacco

In prima pagina sul Corriere Fiorentino ecco questo titolone: "Conteggio finale". Ovvero: "Mercoledì la partita più importante della stagione per Italiano e la Fiorentina. Ranieri: "Noi molto più maturi, possiamo farcela".

Pagina 2

Grande spazio a: “Maratona d’Italiano”. Sottotitolo: “Saranno 162 le gare giocate alla fine dei 3 anni: un record, che non è coinciso con la crescita in classifica. Per il calendario fittissimo e le scelte di mercato”.

Pagina 3

Si cambia argomento: “Palladino supera Aquilani, in attacco sarà rivoluzione Arthur e Belotti ai saluti”. E poi: "Anche Nico e Quarta potrebbero essere ceduti. L’idea Zaniolo". In taglio basso il commento: "Vincere la Conference per poi dirsi addio".

Pagina 4

Ci sono delle dichiarazioni: “Dal Bozzi ad Atene, la scalata di Ranieri ”Noi più maturi, possiamo vincere". Sottotitolo: “L’uscita del difensore fu fatale a Praga: la tensione giocò brutti scherzi, ora vedo una squadra diversa”.