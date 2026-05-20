FOTO - Palladino conquista i tifosi dell'Atalanta: "Qualsiasi sia il destino, grazie"
Raffaele Palladino. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sta per chiudersi la stagione. E il sipario calerà con la prima volta di Raffaele Palladino al Franchi da ex allenatore della Fiorentina. Con l'Atalanta è stata una stagione di alti e bassi, sicuramente in netta ripresa rispetto all'avvio shock con Juric, senza però andare oltre un piazzamento in Conference League.
Palladino-Atalanta, storia verso la fine
Le sensazioni sono contrastanti, eppure la società sembra decisa nel ripartire da un altro tecnico. Palladino, dunque, è destinato a lasciare Bergamo… senza riscuotere il parere favorevole dell'intera tifoseria. Al centro sportivo di Zingonia, infatti, è stato lasciato uno striscione: “Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino”.
I tifosi lo ringraziano
Questa la foto, realizzata da Calcioatalanta.it:
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