Il Crystal Palace vince, ma è caos in casa Glaziers. Glasner: "Se se ne va qualcun altro avremo grossi problemi per il ritorno in Conference"
Il Crystal Palace, tra le avversarie più temibili per la Fiorentina, ha vinto l'andata dei playoff di Conference League contro il Fredrikstad per 1-0, ma il clima in casa Glaziers è tutto fuorché tranquillo. Tra le notizie che non rassicurano l'ambiente c'è l'imminente cessione di Eze all'Arsenal.
Le parole dell'allenatore
Questo il commento dell'allenatore del Palace Glasner: “Non sorprende nessuno che Eze se ne sia andato. Sapevamo che le probabilità che ciò accadesse erano molto alte e, onestamente, lo ripeto, non siamo riusciti a sostituirlo in fretta, è completamente colpa nostra e di nessun altro”.
E sul ritorno
“Contro il Fredrikstad avevamo 17 giocatori di movimento disponibili. Ce n'era uno proveniente dal vivaio e due a cui abbiamo già detto che dovrebbero lasciare il club. Questo significa che ne abbiamo 14. Poi, avere sei partite dal 10 al 31 agosto, non è il modo migliore per iniziare la stagione. Se va via qualcun altro, al ritorno avremo problemi”.