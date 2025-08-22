Il Crystal Palace, tra le avversarie più temibili per la Fiorentina, ha vinto l'andata dei playoff di Conference League contro il Fredrikstad per 1-0, ma il clima in casa Glaziers è tutto fuorché tranquillo. Tra le notizie che non rassicurano l'ambiente c'è l'imminente cessione di Eze all'Arsenal.

Le parole dell'allenatore

Questo il commento dell'allenatore del Palace Glasner: “Non sorprende nessuno che Eze se ne sia andato. Sapevamo che le probabilità che ciò accadesse erano molto alte e, onestamente, lo ripeto, non siamo riusciti a sostituirlo in fretta, è completamente colpa nostra e di nessun altro”.

E sul ritorno

“Contro il Fredrikstad avevamo 17 giocatori di movimento disponibili. Ce n'era uno proveniente dal vivaio e due a cui abbiamo già detto che dovrebbero lasciare il club. Questo significa che ne abbiamo 14. Poi, avere sei partite dal 10 al 31 agosto, non è il modo migliore per iniziare la stagione. Se va via qualcun altro, al ritorno avremo problemi”.