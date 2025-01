Ora è ufficiale: con la Fiorentina a Baroni mancherà il treno della fascia sinistra ma la Lazio non lo perderà a lungo

Era nell'aria già al momento del cambio poco prima dell'intervallo del match di giovedì in Europa League ma ora è anche ufficiale: domani contro la Fiorentina non ci sarà Nuno Tavares. Il terzino sinistro portoghese è un vero e proprio treno, già in doppia cifra con gli assist e arma potentissima di Baroni. Per lui un problema muscolare all'inguine che però lo terrà fuori per una decina di giorni, niente di troppo grave insomma per quella che dovrebbe essere una diretta concorrente della squadra viola.