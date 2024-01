La Costa d'Avorio inaugura la Coppa d'Africa con una vittoria sulla Guinea-Bissau, ma per Koumè (per ora) non c'è spazio

Si è aperta questa sera la Coppa d'Africa 2023, con la partita inaugurale tra la nazionale ospitante della Costa d'Avorio e la Guinea-Bissau. Vittoria per 2-0 per i padroni di casa, che hanno trionfato grazie ai gol di Fofana e Krasso.

Non c'è stato spazio nei 90 minuti per l'unico giocatore della Fiorentina impegnato nel trofeo Christian Kouame, che è rimasto in panchina per tutto il match. Primi tre punti, dunque, per la Costa d'Avorio.