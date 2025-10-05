Pioli tira un sospiro di sollievo: il Napoli ribalta il Genoa ed evita il 19esimo posto alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ha vinto di rimonta il Napoli in casa contro il Genoa dopo un primo tempo di sofferenza e terminato in svantaggio: gli azzurri alla fine hanno vinto 2-1. Prima parte di marca genoana, con il gol splendido di tacco segnato da Ekhator al 34'.

Poi la reazione degli uomini di Conte che hanno pareggiato al 57' con Anguissa e ribaltato tutto al 75' grazie a Hoylund. Un successo che permette al Napoli di riagganciare la Roma in testa ma soprattutto lascia il Genoa alle spalle della Fiorentina a quota 2.

La classifica di Serie A

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 15, Roma 15, Inter 12, Milan 12, Juventus 11, Bologna 10, Atalanta 10, Cremonese 9, Sassuolo 9, Como 9, Udinese 8, Cagliari 8, Lazio 7, Parma 5, Torino 5, Lecce 5, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2.