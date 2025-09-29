La partita tra Pisa e Fiorentina ci ha offerto un caso curioso, vale a dire quello di tre ragazzi (due sicuramente tifosi viola) che si sono visti la gara sul tetto di una casa situata dietro la Curva Nord dell'Arena Garibaldi.

“Problemi di ordine pubblico”

La presenza dei tre, che sono stati visti dai sostenitori nerazzurri durante il match, ha determinato anche “problemi di ordine pubblico”, ha denunciato sui social il giornalista Michele Bufalino.

La polizia all'entrata della casa

Questo perché un nucleo della polizia, in tenuta antisommossa, si è dovuto recare all'entrata della casa in questione per evitare che qualche malintenzionato provasse ad andare a fare una visita ai tre.