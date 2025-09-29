FOTO - Episodio di inciviltà a Pisa: i tifosi di casa hanno lanciato dei bulloni contro quelli della Fiorentina
Follia alla Cetilar Arena, già Arena Garibaldi. Secondo quanto appreso da Radio Sieve, durante la gara di ieri tra Pisa e Fiorentina sarebbero stati lanciati oggetti contundenti contro tifosi - nonché bambini - viola.
“Pioggia di bulloni” a Pisa
Secondo l'attendibile fonte, sono stati tirati dei bulloni (con tanto di fionde portate da casa) nel settore ospiti dello stadio di Pisa, colpendo alcuni tifosi della Fiorentina. Purtroppo, sono stati sfiorati anche dei bambini lì presenti, accorsi allo stadio per godersi il derby dell'Arno.
La FOTO dell'accaduto
Insomma, una giornata decisamente negativa quella di ieri per la Fiorentina e i suoi tifosi. Prima gli scontri tra ultras, poi il mediocre pareggio del campo e infine ora pure questa annosa vicenda, che ha visto coinvolti anche i più piccoli.