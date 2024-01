Ma potrebbe tornare in ballo anche un altro candidato? Quelle voci su Everton...

Oltre al ritorno in auge di Vargas nel mercato della Fiorentina, potrebbe adesso entrare in ballo addirittura un altro “candidato”? E' questo quello che è interessante da capire.

Il ritorno di Everton

Potrebbe esserci in corsa Everton, 28 anni a marzo, per il quale sempre ieri i media brasiliani riportavano la possibile offerta della Fiorentina, ma si era anche parlato del no del Flamengo alla cessione del proprio attaccante.

Un destro che gioca a sinistra

Anche in questo caso siamo davanti ad un esterno che gioca in fascia sinistra pur essendo destro di piede.