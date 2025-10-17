L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio anche della prossima sfida in Serie A tra Milan e Fiorentina, anche alla luce delle recenti prestazioni viola e del non eccellente score fino a questo momento dei ragazzi di Pioli.

Le condizioni delle due squadre

“Il Milan arriva in grandi condizioni ma con il problema delle assenza di Rabiot e Pulisic. Il problema vero è sostituire Rabiot. La Fiorentina è impaurita, messa male, i giocatori hanno paura anche a fare la giocata. Gudmundsson in nazionale, libero di testa, ha fatto gol e assist, ma lo stesso vale per altri giocatori”.

Sulle prossime gare

"Firenze è una piazza dove si vive tanto di calcio e quando le cose non vanno bene, comincia a essere un problema. Pioli rischia? Avrà Milan, Bologna e Inter, se non fa almeno tre punti rischia".