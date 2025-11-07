Firenze e la Fiorentina attendono il cronoprogramma per il Franchi. Attività di indagine respinta in commissione

Firenze e la Fiorentina attendono ancora la pubblicazione del cronoprogramma preciso e aggiornato sui lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio Artemio Franchi.

Nessun dietrofront da parte dell'amministrazione comunale sul termine ultimo di fine lavori indicato per il 2029; questo per non perdere il treno chiamato Euro 2032.

Intanto le opposizioni, che non sono riuscite a raccogliere le firme per presentare una mozione di sfiducia ai danni del sindaco Sara Funaro, si sono viste respingere in commissione sport la richiesta di attivare un'attivita di indagine sullo stadio, che era stata avanzata dal consigliere di FdI, Giovanni Gandolfo.