Baroni recupera un centrocampista per sfidare la Fiorentina. Ma i dubbi del Torino sono tanti

Si avvicina Fiorentina-Torino, gara fondamentale per dare una ripartenza alla squadra viola verso la salvezza. Arrivano novità in casa granata dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter.

Baroni recupera un centrocampista verso la Fiorentina

Marco Baroni può puntare su Cesare Casadei per la trasferta di Firenze. Il centrocampista recupererà dopo l'assenza in coppa a causa di un attacco febbrile dell'ultima ora. Tutto regolare per lui, ma ancora tanti dubbi per il Torino.

Tante potenziali assenze in casa Torino

Come riporta Tuttomercatoweb.com, in difesa Ardian Ismajli va verso l'assenza al Franchi. In dubbio soprattutto Che Adams, assente dai convocati contro l'Inter per un fastidio muscolare la cui entità è ancora da approfondire. I “lungodegenti” Aboukhlal, Gineitis e l'ex di turno Simeone sono altri indisponibili che stanno cercando di recuperare.