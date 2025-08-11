Conte potrebbe avere a disposizione per la prima volta un nuovo acquisto soltanto contro la Fiorentina
Gutierrez affronta Arda Güler
Scambio di documenti tra Girona e Napoli per l'approdo in azzurro del difensore Miguel Gutierrez per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.
L'infortunio
Il giocatore però si unirà al gruppo soltanto a Castel Volturno, a ritiro estivo terminato, per vivere lì l’ultima fase di recupero dopo l’infortunio alla caviglia che ha reso necessaria un’operazione nelle scorse settimane.
L'esordio contro la Fiorentina
Secondo quanto riporta Sky Sport, il nuovo acquisto partenopeo potrebbe essere a disposizione solo dopo la prima sosta per le nazionali a metà settembre e fare il suo esordio contro la Fiorentina, nella gara in programma il 13 settembre.
