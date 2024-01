Si rinnova il duello sul mercato tra Milan e Fiorentina: l'ultimo nome (per giugno) è quello di un difensore argentino

In questi primi giorni di mercato sono diversi i nomi di calciatori accostati alla Fiorentina. L'ultimo lo ha fatto Gianluca Di Marzio, secondo cui il club viola sarebbe interessato a Nehuen Perez dell'Udinese. Un'operazione che verrebbe fatta in ottica giugno, perché al momento i bianconeri non vogliono privarsi del giocatore. Bloccarlo adesso e accoglierlo a fine stagione la strategia, condivisa però anche dal Milan che dunque dopo Terracciano vuole contendere un altro obiettivo viola.

I rossoneri e la Fiorentina sono le due squadre che ad oggi hanno messo gli occhi su Perez. Il difensore argentino, classe 2000, farebbe molto comodo a entrambe per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione, sebbene Italiano avrebbe bisogno anche di un innesto immediato considerando la poca affidabilità di Mina.