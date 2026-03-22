Vanoli: "Eccezionali i miei ma anche lo staff, grande sforzo fisico: ora stiamo bene. Potremmo sfruttare meglio Gudmundsson"

Il commento di un soddisfatto Paolo Vanoli che a Dazn ha parlato così dopo il pari della Fiorentina con l'Inter:

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché era la quinta partita in dieci giorni, sono stati eccezionali ma anche tutto lo staff perché fare questo sforzo e uscire così alla distanza vuol dire che stiamo bene. Mi è dispiaciuto per il gol a freddo che ci ha destabilizzato ma poi abbiamo preso le misure.

Partita che avremmo perso? Ho sempre detto che ci dobbiamo salvare, dobbiamo giocare a calcio. Purtroppo quando cambi obiettivo così, perdi autostima e devi recuperare tante situazioni, soprattutto in una piazza come Firenze che è molto esigente. Siamo stati bravi a mettere un mattoncino e ripartire, sapendo che quando rientriamo avremo una partita importante con il Verona.

Stimo migliorando nelle distanze, a sinistra Gud potremmo sfruttarlo meglio, potrebbe entrare dentro al campo a creare superiorità. Ora ci posizioniamo bene per andare a calciare tanto dal limite o per andare al cross, abbiamo fatto dei grandi passi avanti perché siamo una squadra che viene fatta giocare molto.

Kean? Gli ho fatto un in bocca al lupo perché in queste due partite in azzurro rappresenta qualcosa di importante. Oggi ha fatto quasi una partita intera e si vede che sta crescendo, mi è piaciuto nella rincorsa nel primo tempo. Indipendentemente dai gol, è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Anche Piccoli sta crescendo e ci serve".