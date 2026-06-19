Il Mondiale si tinge anche di viola: l'incredibile storia del legame tra la Fiorentina... e Capo Verde

C'è anche un po' di Fiorentina al Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti. Non ci riferiamo stavolta a Marin Pongracic, unico calciatore viola ad essere stato convocato nella sua Nazionale per disputare la competizione, bensì a un vero e proprio fenomeno di costume che ha come protagonista… Capo Verde.

La Fiorentina capoverdiana

Sì perché, come racconta Cronache di Spogliatoio, non è un caso che sulle tribune dello stadio durante la partita con la Spagna siano spuntati dei tifosi con addosso la maglia della Fiorentina. A Santo Antao, una delle isole che compongono Capo Verde, esiste infatti una squadra chiamata Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Fiorentina, fondata nel 1994 e capace di vincere il suo primo titolo nazionale tre anni dopo.

Il viola ai Mondiali

Ancora oggi quella squadra, nonostante varie difficoltà economiche, milita nei campionati regionali e non è la sola ispirata alla Fiorentina, dal momento che a Capo Verde esiste anche la Fiorentina Calbaceira. Sarà stata la popolarità di Batistuta, fatto sta che a Capo Verde il viola è un colore che ricorre spesso in ambito calcistico. E con la partecipazione della Nazionale capoverdiana al Mondiale, quel viola si espande sulle tribune degli stadi al di là dell'oceano.