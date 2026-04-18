E' stata una serata quasi da ricordare per Paolo Vanoli, che in una stagione complicatissima è riuscito a togliersi la soddisfazione di battere un club di Premier League, se pur con un inutile 2-1 ai fini della qualificazione. Il Franchi però ha riconosciuto l'impegno dei suoi nel ribaltare una partita, già resa inutile da Sarr dopo 18 minuti, applaudendo il risultato finale. Tutto bene quel che finisce bene insomma, nonostante l'eliminazione della Fiorentina.

E chissà con l'intera rosa a disposizione, si chiede il Corriere dello Sport-Stadio, forse la squadra viola avrebbe avuto più chance di raggiungere la semifinale. Il tecnico, sollecitato sul futuro, si è detto convinto di aver posto le basi per un futuro importante, affidato a chi non si sa ancora logicamente ma la sua candidatura, secondo il quotidiano, resta fortissima. E lo si è notato anche dal tono delle sue parole.