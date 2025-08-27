Tra i temi toccati da Jacopo Fazzini in conferenza stampa c'è anche quello del rapporto con Gudmundsson e dell'esordio con la maglia della Fiorentina.

“Gudmundsson è un bravissimo ragazzo, abbiamo un ottimo rapporto. Siamo simili anche se abbiamo caratteristiche diverse. Ha grande qualità e cerco di guardare i suoi movimenti per imparare e crescere. La competizione in un gruppo alza il livello e tira fuori qualcosa in più da tutti”.

“Esordire in Conference è stata una bella emozione, giocare con questa maglia è sempre bello e una bella soddisfazione farlo in Europa. Non pensiamo al risultato dell'andata, pensiamo che è una gara a sè e dobbiamo giocare per vincere. Sappiamo cosa dobbiamo fare, la partita l'abbiamo preparata per vincere. Mi sto trovando benissimo, sono stato accolto nel migliore dei modi e non posso chiedere di meglio. Ho tanta voglia di giocare e farmi vedere".