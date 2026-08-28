Valcareggi: "Mi sembra che la Fiorentina abbia voluto colpevolizzare Kean. Con Zirkzee e Pellegrino hai un attaccante e mezzo"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Sulla questione Kean mi sembra che la società stia cercando di dare la colpa al ragazzo, un ritardo all'allenamento mi è sembrato un po' poco come motivazione. Penso che lui volesse andare via e che la società volesse giustificare una cessione così importante a pochi giorni dalla fine del mercato. Aggiungo che Kean non è stato sostituito, un giocatore come Piccoli ad oggi non ce l'hai. Zirkzee piace a tutti e arriverà, ma tra lui e Pellegrino secondo me abbiamo una punta in mezzo”.

“Dodo ha dato tutto, ora può andare”

Poi ha aggiunto: “Dodo non ha più voglia di stare alla Fiorentina ed è giusto che faccia nuove esperienze. Di lui però avremo sempre un ricordo positivo, ha dato tutto per la maglia viola. Gudmundsson? Mi ha fatto arrabbiare spesso, ma se ce l'ho a disposizione lo faccio giocare sempre. E' un bel giocatore e non a caso piace a Sartori”.

“Anche Vieri arrivava in ritardo, eppure…”

Infine: “Capisco l'incognita fisica di Kean, molti dicono che se avesse dovuto giocare mezzo campionato allora meglio un attaccante meno forte ma che le gioca tutte. Solo che Kean è un attaccante vero, completo, Zirkzee invece ha tutt'altre caratteristiche. Si è parlato tanto di questo ritardo all'allenamento: Bobo Vieri non era mai puntuale, ma la domenica risolveva le partite”.