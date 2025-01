Il nome in alternativa a Luiz Henrique la Fiorentina lo ha individuato in Dennis Man, attaccante rumeno del Parma che i viola avevano già seguito qualche anno fa prima del suo approdo in Italia. Con l'incertezza dell'affare brasiliano, la società gigliata si cautela con il fantasista offensivo dei ducali, che però chiedono per lui almeno 15 milioni.

Con l'offerta giusta il Parma non farebbe molta resistenza, considerando il giocatore importante ma non incedibile. La Fiorentina, dunque, deve alzare la posta rispetto alla prima proposta da 12 milioni fatta recapitare sulla scrivania dei crociati.

Da parte sua Man sarebbe entusiasta di vestire la maglia della Fiorentina che ha reso grande il suo connazionale Mutu ormai qualche anno fa, ma vorrebbe anche vedere al rialzo il suo ingaggio, che al momento è di circa 1,5 milioni di euro a stagione. Servirà convincere sia Parma che Man, dunque, ma la Fiorentina è convinta che possa essere l'alternativa giusta se non dovesse arrivare Luiz Henrique.