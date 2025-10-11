L'Italia a caccia dei Mondiali si affida ancora ai suoi bomber: ecco le scelte ufficiali di Gattuso per la sfida di stasera

Stasera l'Italia scenderà in campo contro l'Estonia nella gara valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale: ecco le scelte del CT Gattuso, che ha lasciato in tribuna Nicolussi Caviglia e Piccoli.

La formazione

Kean occupa il suo posto in attacco a fianco di Retegui, nessuna sorpresa nella gestione dei due attaccanti titolari della Nazionale. Il modulo è poi un 4-4-2 offensivo che vede Donnarumma in porta, Di Lorenzo e Dimarco terzini con Bastoni e Calafiori centrali, a supporto di Barella e Tonali a centrocampo, con Orsolini e Raspadori ai lati.

La situazione in classifica

Norvegia che, al momento, conduce per 4-0 su Israele: Italia che quindi deve prendere più vantaggio possibile su questi ultimi, avendo due partite in meno ma partendo dagli stessi punti.