Se c'è una squadra il cui rendimento è fortemente indicato dalle statistiche, quella è proprio il Parma. La prossima avversaria della Fiorentina può infatti vantare un dato quasi da record: 33 punti e una classifica ormai tranquilla conquistati segnando appena 20 gol in 27 partite. Tante, tantissime le vittorie di misura ottenute dalla squadra di Cuesta (1-0 finì anche la sfida del Tardini con la Fiorentina), che peraltro ha ottenuto la maggior parte dei punti proprio fuori casa.

Meglio fuori casa

Il Parma arriverà dunque a Firenze forte di cinque vittorie, quattro pareggi e sole quattro sconfitte lontano dal Tardini. Una squadra molto compatta che ha trovato nella difesa e nel portiere Corvi le proprie sicurezza, brava a ripartire e sfruttare la minima palla gol. Pericolo numero uno ovviamente l'attaccante Mateo Pellegrino.