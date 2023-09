Sottil sugli infortunati in vista della Fiorentina: "Aspetteremo l'ecografia per valutare le condizioni di Kabasele. Ebosse, invece..."

L'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato a Sky Sport delle condizioni dei suoi giocatori infortunati anche in vista della prossima partita di campionato contro la Fiorentina. Nel match contro il Cagliari, infatti, Kabasele è uscito per infortunio. Al suo posto Ebosse, anche lui però costretto al cambio per un problema alla caviglia al 45'. Queste le parole di Sottil:

“Per Kabasele non penso qualcosa di grave, vedremo con l'ecografia. Ebosse è pronto, ma ha sentito un rumorino in un contrasto e ha preferito uscire. Nel finale avrei gestito in un'altra maniera e la partita è andata in un binario e quando restano aperte bisogna mantenere l'equilibrio”