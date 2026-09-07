Cruciani: "Se c'era qualcuno da cacciare era Paratici. Arrivato come salvatore della patria, ma se la Fiorentina va male è colpa sua"

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore de La Zanzara, ha detto la sua sul caos in casa Fiorentina nel corso del podcast Numer1. Queste le sue parole.

Su Paratici

“Non lo so se la Fiorentina ha fatto bene o male, ma se c'era qualcuno da esonerare si chiama Fabio Paratici. Ho grande rispetto e stima per questo importante manager, ma è stato prima sotto l'ala di Marotta e poi, rimasto da solo alla Juve, ha fatto così così per usare un eufemismo. Al Tottenham non mi sembra sia arrivato ai vertici del calcio inglese, ma è arrivato alla Fiorentina nelle vesti di salvatore della patria. Non l'ha mica salvata lui la Fiorentina l'anno scorso…”.

Sull'esonero

“Si attribuiscono responsabilità a un tecnico come Grosso, ma la scelta l'ha fatta Paratici, dicendo che era l'unica scelta possibile! Alcune scelte di mercato non condivise? Una società che caccia un allenatore dopo aver speso 130 milioni sul mercato ha per forza colpe, e l'uomo forte della società in questo momento è Paratici. Se la Fiorentina va male, i tifosi se la devono prendere con lui”.