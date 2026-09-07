Sandro Sabatini: "Grosso sapeva dei giocatori in partenza solo a cose fatte. Paratici, una squadra non si costruisce così"

Sandro Sabatini, giornalista e opinionista, ha detto la sua sulla situazione in casa Fiorentina dopo l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli sulla panchina viola. Queste le sue parole a Radio Sportiva.

Le parole di Sabatini

“La Fiorentina è una squadra fatta per il fantacalcio: giocatori che ti piacciono e li prendi. Valdepenas costa 1 e fa i cross… Non si fanno così le squadre. Si doveva ripartire dalla squadra che si è salvata e che aveva fatto bene con Vanoli. Magari cambiando anche allenatore, ma ripartendo da una situazione che si era stabilizzata nel girone di ritorno”.

Sui motivi

“Qualcuno dice che sia stato Grosso, altri dicono sia stato Commisso, altri ancora che ci siano stati dei problemi di sintonia anche sul mercato tra Grosso e Paratici. Io so che Grosso conosceva le partenze dei giocatori solo quando era già tutto fatto. Io non avrei cambiato Vanoli. Al massimo lo cambiavi tra 5-10 giornate e ti giocavi il jolly. Poi ci metti una serie di illusioni… Ci sono cascato anche io, eh. Oulai è un doppione di Fagioli. Atta è di valore, ma aveva fatto 20 partite sufficienti, 10 male e 5 bene. Vendi Kean e con chi lo sostituisci, al di là dell’atteggiamento? I gol li faceva tra una canzone e l’altra”.