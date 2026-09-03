S. Sabatini: “Fiorentina, calciatori bocciati dopo due gare. Njie scommessa, il valore di Gnonto si conosce da anni. E se Dragusin…”

Il giornalista Sandro Sabatini si è espresso in un video su YouTube al termine del calciomercato della Fiorentina, assegnando un voto attorno alla sufficienza alla squadra gigliata per l’operato durante la sessione di trattative.

’Tanti doppioni, elementi già bocciati’

“Se Dragusin è quello che stiamo vedendo, non c’è un difensore alla Fiorentina. I viola hanno comprato tanti calciatori ma anche tanti doppioni, con elementi bocciati già dopo due partite, che sono palesemente già in esubero al primo di settembre”.

‘Njie tutto da scoprire

“Quello della Fiorentina è un mercato al massimo da 6. Njie è tutto da scoprire, possiamo dire che è una scommessa… ma Gnonto? Che vuoi scoprire? Sono anni che si conosce il suo valore, e sinceramente…”.