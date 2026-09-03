La Fiorentina per Gnonto deve ringraziare Bahoya. Un affare che ha rischiato di saltare

Il trasferimento di Wilfried Gnonto alla Fiorentina è stato in bilico praticamente fino ad un minuto prima dell'annuncio da parte del club viola e questo nonostante il giocatore fosse arrivato a Firenze e si fosse già fatto vedere con la tenuta viola addosso.

Grazie Bahoya

TalkSPORT riporta il fatto che il Leeds United senza aver trovato un sostituto non avrebbe autorizzato il passaggio dell'esterno alla Fiorentina. Fatto questo che si è concretizzato poco prima del gong finale, con l'acquisto dell'attaccante dell'Eintracht Francoforte Jean-Matteo Bahoya.

Il nazionale francese Under 21 è stato preso in prestito con obbligo di riscatto, mentre l'esterno del Leeds, Gnonto, arriva in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Operazione a rischio

Un'operazione questa che ha rischiato di saltare appunto per le circostanze raccontate dal sito inglese; l'esterno che compirà 23 anni a novembre, è in pratica rimasto a Firenze per 24 ore senza avere la certezza assoluta di potersi unire alla Fiorentina, ma con questa speranza addosso. Speranza che alla fine si è concretizzata.