L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Fabbian è un giocatore moderno, molto tecnico, che ha un gol nella testa e nei piedi. Parliamo di un centrocampista offensivo, ma nel calcio di oggi tutti devono saper fare tutto e lui secondo me è uno che lo sa fare. In campo non dà punti di riferimento, è armonioso nel gioco, è un bel giocatore anche da vedere e si merita l'aumento d'ingaggio che gli dà la Fiorentina rispetto a quanto prendeva a Bologna”.

“Serve più cattiveria e meno presunzione”

Poi ha aggiunto: “Fagioli ha un talento straordinario e ora ce lo sta facendo vedere, ma ha un problema: gioca sempre a palla scoperta, non sa difenderla, e questo ci ha già fatto prendere due gol. In certe circostanze la Fiorentina non è abbastanza cattiva e concreta, si sente troppo bella. Pongracic a volte pensa di essere un centrocampista, negli ultimi sedici metri non si marca con la giusta cattiveria. Bisogna mantenere i piedi per terra, perché la strada è ancora lunga e di punti ne abbiamo pochi. I calciatori devono mettersi in testa che ci sarà da lottare fino in fonda”.