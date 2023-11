La Nazione: Gonzalez e il dilemma della corsia giusta

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina troviamo il titolo: “Scherzetto da addolcire”.

Pagina 4

Apertura dedicata stamani a: “Gonzalez e il dilemma della corsia giusta A destra letale, a sinistra per usare Ikone”. Sottotitolo: “Sulla fascia prediletta nascono tutte le reti di Nico. Ma se gioca il francese cambia zona, come con l’Argentina e... Messi”. In taglio basso: “Il dilemma offensivo che accompagna il tecnico Italiano, Beltran e quella missione... possibile Lucas ’9’ designato, ma Nzola è da recuperare”. Sottotitolo: “La doppietta in Conference e la prova contro la Lazio hanno promosso l’argentino Ora va rigenerato l’ex Spezia”:

Pagina 5

Il migliore a Roma: “Parisi, corsa e sostanza Quando la zona non conta”. Sottotitolo: “Il difensore esterno ha giocato a Roma una partita solida e di qualità Italiano lo ha spedito a destra, ma l’ex Empoli ha risposto senza difficoltà”. Di spalla il commento: “Milenkovic il gigante Da recuperare subito”.