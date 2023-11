Vale la pena ’ingabbiare’ Gonzalez a sinistra per far ’piacere’ a Ikone? Qualcuno dovrà fare buon viso a cattiva sorte

Nella partita persa dalla Fiorentina contro la Lazio, Italiano ha schierato come esterni offensivi Ikone a destra e Gonzalez a sinistra. I risultati non sono stati però molto positivi, con l'argentino che non è stato incisivo come al solito in questa stagione e il francese che, episodio di un possibile rigore a parte, non ha dato quella spinta in più sull'altro lato.

Gonzalez ingabbiato

Vale la pena ’ingabbiare’ Gonzalez a sinistra per far ’piacere’ a Ikone? I numeri direbbero no. Ma l’argentino e il francese paiono la coppia di attaccanti esterni al momento migliore. Dunque qualcuno (Ikone?) dovrà fare buon viso a cattiva sorte. Questa è la riflessione che propone stamani sull'argomento, La Nazione.

Mossa controproducente?

E' vero che anche in Nazionale, Gonzalez viene schierato a sinistra, ma perché di là c'è un certo Messi. In maglia viola le cose sono un po' diverse e bloccare così la sua inventiva e la sua efficacia nel partire largo a destra e stringere al centro potrebbe essere controproducente.