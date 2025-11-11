Quelle voci che non sono andate proprio giù a Commisso

Non basta la squadra con le sue prestazioni deludenti e non bastano nemmeno le parole del selezionatore azzurro, Gennaro Gattuso, a mettere di cattivo umore il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Le dichiarazioni del procuratore

La giornata di ieri per il numero uno viola è stata ulteriormente rabbuiata da alcune dichiarazioni del procuratore Massimo Brambati che ha detto apertamente di aver saputo che la stessa Fiorentina è in vendita per un prezzo intorno ai 300 milioni di euro.

La replica

Commisso stavolta non ha lasciato correre e si è sentito in dovere di smentire quanto detto da Brambati: “Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità”.

La priorità è ora un'altra

Voci, rumors che si rincorrono ormai da tempo e che per il momento vanno catalogate come tali. Il discorso proprietà del club in questa situazione però diventa secondario. La prioriità per tutti e riportare su la squadra dopo una partenza in campionato davvero shock.