Un po' di Fiorentina a Sanremo: Pilar Fogliati sarà co-conduttrice della seconda serata del Festival

Pilar Fogliati
Pilar Fogliati

A seguito delle pubblicazioni della rivista di gossip Chi è di fatto diventata ufficiale la notizia della relazione tra il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici e l'attrice italiana Pilar Fogliati. Un volto che, a brevissimo, vedremo sul palcoscenico più importante d'Italia, quello del Teatro Ariston.

Un po' di Fiorentina a Sanremo

Proprio in queste ore infatti il direttore artistico nonché tifoso viola Carlo Conti ha annunciato che Pilar Fogliati vestirà i panni di co-conduttrice del Festival di Sanremo nella seconda serata. Dopo che l'anno scorso fu ospite Edoardo Bove, dunque, anche quest'anno ci sarà un po' di Fiorentina sul palco dell'Ariston. 

 

 

