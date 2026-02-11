Un po' di Fiorentina a Sanremo: Pilar Fogliati sarà co-conduttrice della seconda serata del Festival
Pilar Fogliati
A seguito delle pubblicazioni della rivista di gossip Chi è di fatto diventata ufficiale la notizia della relazione tra il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici e l'attrice italiana Pilar Fogliati. Un volto che, a brevissimo, vedremo sul palcoscenico più importante d'Italia, quello del Teatro Ariston.
Un po' di Fiorentina a Sanremo
Proprio in queste ore infatti il direttore artistico nonché tifoso viola Carlo Conti ha annunciato che Pilar Fogliati vestirà i panni di co-conduttrice del Festival di Sanremo nella seconda serata. Dopo che l'anno scorso fu ospite Edoardo Bove, dunque, anche quest'anno ci sarà un po' di Fiorentina sul palco dell'Ariston.
💬 Commenti (2)